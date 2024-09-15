الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

كامل الوزير يعلق
كامل الوزير يعلق على حادث تصادم قطاري الزقازيق، فيتو

حادث قطار الزقازيق، أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن حركة القطارات انتظمت في الخطوط كافة باستثناء خط الزقازيق - المنصورة.

تحقيقات النيابة في حادث قطاري الزقازيق

وأضاف كامل الوزير خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إكسترا نيوز”: ننتظر نتائج تحقيقات النيابة في حادث قطاري الزقازيق.

نائب وزير الصحة يطمئن على حالة مصابي حادث قطاري الزقازيق

وصول الفريق كامل الوزير إلى موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق (صور)

قرار النيابة العامة في حادث قطاري الزقازيق

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية والسادة رؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق.

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