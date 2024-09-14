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وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية بمستشفى جامعة الزقازيق والأحرار (صور)

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
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زارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مصابي حادث تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، حيث اطمأنت على المصابين بمستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار وكان في استقبالها نائب محافظ الشرقية ونائب رئيس جامعة الزقازيق.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي للمصابين وأسرهم وتعرفت على احتياجاتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين، بالإضافة إلى صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا.

كما التقت الدكتورة مايا مرسي متطوعي الهلال الأحمر المصري بالشرقية، مطالبتهم بالتواجد في المستشفى ومساندة أسر المصابين.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة التواجد في موقع الحادث ولجنة الإغاثة بالمديرية، وكذلك فرق الهلال الأحمر لتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

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