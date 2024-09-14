وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية بمستشفى جامعة الزقازيق والأحرار (صور)
زارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مصابي حادث تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، حيث اطمأنت على المصابين بمستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار وكان في استقبالها نائب محافظ الشرقية ونائب رئيس جامعة الزقازيق.
واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي للمصابين وأسرهم وتعرفت على احتياجاتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين، بالإضافة إلى صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا.
كما التقت الدكتورة مايا مرسي متطوعي الهلال الأحمر المصري بالشرقية، مطالبتهم بالتواجد في المستشفى ومساندة أسر المصابين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة التواجد في موقع الحادث ولجنة الإغاثة بالمديرية، وكذلك فرق الهلال الأحمر لتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.