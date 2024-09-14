وصول الفريق كامل الوزير إلى موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق (صور)

وصل منذ قليل الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلى موقع حادث تصادم قطارين بالشرقية، لمتابعة مجريات الحادث على أرض الواقع .

وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك ٥ بمدينة الزقازيق

وعلى الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث ووجه الوزير بالدفع يمعدات وأوناش الطوارئ، وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية إنه فور وقوع الحادث انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى المكان لمتابعة الحادث، وأنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جانب من تفقد مكان الحادث، فيتو

تلقي بلاغ بتصادم قطارين

وأضافت المتحدثة الرسمية أنه وبناء عن ما ورد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الإبلاغ عن وقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد جار حصر الإصابات، فضلا عن توجيه ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث.

رفع حالة الطوارئ

وأضافت المتحدثة الرسمية أن المهندس حازم الأشموني أمر برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة تزامنًا مع وقوع الحادث.