ما هي حصوات اللوزتين؟ و5 طرق لعلاجها بالمنزل

حصوات اللوزتين عبارة عن حصوات صغيرة تتكون في اللوزتين، ولا تسبب عادةً أعراضًا، ولكنها قد تسبب مشاكل بسيطة، مثل رائحة الفم الكريهة أو الالتهاب.

تقع اللوزتان في الجزء الخلفي من الحلق وهما جزء من الجهاز الليمفاوي والجهاز المناعي، وعادةً ما تلتقطان البكتيريا قبل أن تصل إلى تجويف الفم لدى الشخص.

ومع ذلك، تحتوي اللوزتان على طيات صغيرة، أو "حُفَر"، مما يسمح للبكتيريا والطعام بالتجمع، وويمكن أن يؤدي هذا إلى تكوينات صغيرة تشبه الحجارة يطلق عليها الأطباء حصوات اللوزتين، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي

طرق علاج حصوات اللوزتين بالمنزل

1. جهاز الري منخفض الضغط

قد يساعد جهاز الري منخفض الضغط، مثل جهاز تنظيف الأسنان بالماء، في تفتيت حصوات اللوزتين.

ومع ذلك، يجب على الأشخاص توخي الحذر عند تحرير حصوات اللوزتين، حيث يمكن أن تسقط نحو الجزء الخلفي من الحلق وتسبب السعال، لا تحاول هذه الطريقة مع الأطفال، لأنها قد تشكل خطر الاختناق.

يمكن للأشخاص أيضًا استخدام جهاز الري لتنظيف اللوزتين بانتظام للمساعدة في منع تكون حصوات اللوزتين.

2. غسول الفم الخالي من الكحول

يمكن أن يؤدي المضمضة بلطف بغسول الفم الخالي من الكحول حول الفم إلى تفتيت حصوات اللوزتين وتقليل عدد البكتيريا في الفم، وقد يساعد تقليل البكتيريا في منع تكون حصوات اللوزتين.

3. الغرغرة بالماء المالح

تساعد الغرغرة بالماء المالح الدافئ في تفتيت حصوات اللوزتين، وتساعد الغرغرة بالماء المالح أيضًا في تخفيف التهاب الحلق والحكة.

يمكن للشخص تحضير الماء المالح عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ، مع التقليب حتى يذوب، ويمكنه الغرغرة بالسائل لعدة ثوانٍ وبصقه في الحوض، وتكرار ذلك إذا لزم الأمر.

4. الغرغرة بخل التفاح

تساعد الغرغرة بخل التفاح المخفف في إزالة المواد الموجودة في حصوات اللوزتين وتفتيتها.

لتحضير هذا الخليط، يمكن للشخص أن يخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ، الغرغرة بهذا الخليط ثلاث مرات في اليوم يمكن أن تساعد في تفتيت الحصوات.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن خل التفاح حمضي للغاية ويمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان.

5. السعال

يجد بعض الأشخاص أن السعال القوي يمكن أن يساعد في إخراج حصوة اللوزتين، وهذا نهج أقل تدخلًا، لذا قد تكون فكرة مناسبة محاولة السعال قبل استخدام الطرق الأخرى.

يمكن للشخص استخدام هذه الطريقة عن طريق الغرغرة أولًا بالماء المالح لتخفيف الحصوة، ويمكنهم بعد ذلك تجربة سلسلة من السعال القوي.

هل تختفي حصوات اللوزتين من تلقاء نفسها؟

يمكن أن تسقط حصوات اللوزتين من تلقاء نفسها، وقد يسعل الشخص الحصوة أو يشعر بها وهي تخرج من مكانها قبل بلعها.

ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص حصوة مستمرة تبدو وكأنها تكبر، فيجب عليه التحدث مع الطبيب.

العلاج الطبي لحصوات اللوزتين

بالنسبة للفرد الذي يعاني من حصوات اللوزتين المتكررة والمزعجة، قد يوصي الطبيب باستئصال اللوزتين.

في حين أن الجراحة شائعة لدى الأطفال، فقد يعاني كل من الأطفال والبالغين من أوقات تعافي كبيرة، وعادة ما يكون لدى البالغين أوقات تعافي أطول من الأطفال، وهناك أيضًا خطر النزيف أو الألم بعد الجراحة.

ونتيجة لذلك، لا يوصي الأطباء عادةً باستئصال اللوزتين إلا إذا كان الشخص يعاني من أعراض كبيرة، مثل رائحة الفم الكريهة، بسبب حصوات اللوزتين.