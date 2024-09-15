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أخبار مصر

حي العمرانية يشن حملة مكثفة لكلبشة السيارات المخالفة (صور)

كلبشة السيارات، فيتو
كلبشة السيارات، فيتو
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نفذ حي العمرانية حملة مكثفة لكلبشة السيارات المخالفة، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وتحت إشراف اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على تطبيق القانون والحفاظ على الانضباط المروري.

واشتملت الحملة التي قادها عمرو فوزي مدير إدارة الساحات والمواقف بالحي على كلبشة العشرات من السيارات التي ارتكبت مخالفات مرورية متنوعة، مثل الوقوف في أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو في مواقف الأجرة، أو عرقلة حركة المرور.

 

وأكد رئيس حي العمرانية أن هذه الحملة تأتي في إطار سعي المحافظة إلى توفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة لجميع المواطنين، مشددًا على استمرار مثل هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ لردع المخالفين وتحقيق الانضباط المروري.

ودعا اللواء أحمد جلال المواطنين إلى الالتزام بقواعد المرور واحترام حقوق الآخرين، مؤكدًا أن الحفاظ على النظام هو مسؤولية الجميع.

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