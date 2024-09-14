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محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي بمسجد المحروسة بالعجوزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم السبت، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية أوقاف الجيزة بمسجد المحروسة بمنطقة المهندسين بحى العجوزة لإحياء ذكرى المولد النبوى الشريف لعام ١٤٤٦ه‍. 
 وخلال كلمته نقل محافظ الجيزة تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الحضور والمشاركين في الاحتفالية بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم داعيًا المولي عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بكل الخير، وأن يحفظ مصرنا ويحقق لها الخير والتقدم. 
 

وتضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم وخطبة للدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم مؤكدًا أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته واخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة وقد اختتمت الاحتفالية بالتواشيح والابتهالات الدينية. 
 

حضر الاحتفالية اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة واللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ة محمد نور السكرتير العام المساعد والعميد محمد الشافعي المستشار العسكرى للمحافظة ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وممثلو المنطقة الأزهرية وعدد من رؤساء الأحياء والهيئات ومديرو المديريات والإدارات وأعضاء مجلس النواب والأهالى من سكان المنطقة.

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