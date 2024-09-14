الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

مصدر طبي يوضح حقيقة وفاة عامل التحويلة المتسبب في حادث قطاري الزقازيق

كامل الوزير يتفقد
كامل الوزير يتفقد موقع الحادث، فيتو

نفى مصدر طبي بمديرية الصحة بـمحافظة الشرقية وفاة عامل تحويلة محطة قطارات الزقازيق بأزمة قلبية قبل حادث تصادم قطارين أمام نفق حسن صالح مؤكدا أن المذكور تم التحفظ عليه حتى انتهاء التحقيقات.

وكان مصدر بهيئة الإسعاف، قد ذكر أن السبب في حادث تصادم قطاري الشرقية هو وفاة عامل التحويلة داخل الكشك بسكتة قلبية قبل قدوم القطار ما أدى لتصادم القطارين بشكل مفاجئ.

حادث قطار الزقازيق، رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجامعة، تعليمات خاصة من وزير النقل بعد الحادث، التحفظ على الصندوق الأسود للقطارين

كامل الوزير يتفقد موقع الحادث 

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل موقع حادث قطاري الشرقية بحضور عدد من الوزراء، وأكد أنه لا تهاون فى محاسبة المقصرين، وأنه لن يتم حماية مقصر، وذلك لضمان سلامة الركاب ومستخدمي السكة الحديد.

وطالب الوزير قيادات السكك الحديد بسرعة تفريغ بيانات القطارين من خلال الصندوق الأسود لكل قطار والتى تكشف سرعة وتحركات كل قطار قبل الحادث وتقرر أيضا إجراء تحقيق موسع مع عدد من الفنيين بموقع الحادث لبيان الأسباب الكاملة.

حادث الزقازيق، فيتو

قيادات السكك الحديد

وشدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على قيادات السكك الحديد بسرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك  لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

حادث تصادم قطارين بالشرقية،فيتو

تفاصيل حادث قطارى الشرقية 

وأكد الوزير أهمية تواجد قيادات السكك الحديد بموقع الحادث والتعاون مع كافة الجهات وتقديم الدعم للمصابين وعلى أعلى مستوى  خلال هذا الظرف.

ووقع مساء اليوم بمحافظة الشرقية حادث تصادم بين قطار رقم  ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

حادث الزقازيق،فيتو

وكان فريق مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث على الطبيعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم، وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.  

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