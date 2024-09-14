أول تعليق لمدرب ليفربول بعد الخسارة من نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

ليفربول، عبر الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن شعوره بالحزن الشديد، بعد تلقي الخسارة الأولى منذ توليه قيادة الريدز.

وخسر ليفربول على ملعبه أمام نوتينجهام فورست بهدف دون رد في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

سبب الخسارة أمام نوتنجهام فورست

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "فقدنا الكرة عدة مرات في مواقف بسيطة، هذه النقطة سبب الخسارة في رأيي".

وأضاف: "النتيجة محبطة للغاية، الفريق لم يصنع أي فرص على مرمى المنافس وفقدنا الكرة في أوقات عديدة حول منطقة الجزاء وهو أمر ليس جيدًا على الإطلاق".

مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، فيتو

يجب أن يكون الإرتداد سريعًا

وأشار إلى أن ليفربول يجب أن ينظر إلى نفسه، ويتحسن ويكون أفضل في استغلال الكرات والارتداد بشكل أكبر فالفريق دافع جيدًا ولكن اللاعبين في بعض الأوقات لم يعودوا لأداء الأدوار الدفاعية بالشكل المطلوب.

واستقبل ليفربول هدفًا في الدقيقة 72 عن طريق كالوم هودسون أودوي ليمنى بالهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي بعد 3 انتصارات في بداية البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويلعب ليفربول يوم الثلاثاء المقبل خارج أرضه ضد ميلان الإيطالي في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وقاد أرني سلوت فريق ليفربول بعد تجربة طويلة للمدرب الألماني يورجن كلوب الذي قاد الفريق على مدار 9 أعوام كاملة.