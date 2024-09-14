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رياضة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز على إيفرتون 3-2 في ريمونتادا مثيرة

أستون فيلا وإيفرتون
أستون فيلا وإيفرتون

فاز فريق أستون فيلا على نظيره إيفرتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريمرليج.

أهداف مباراة أستون فيلا وإيفرتون 

سجل إيفرتون هدفين متتاليين عن طريق دوايت ماكنيل ودومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 15 و26، وعاد أستون فيلا في ريمونتادا مثيرة وسجل ثلاثية عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 37 و57 ولامار بولارد في الدقيقة 78.

تشكيل أستون فيلا أمام إيفرتون 

في حراسة المرمى: إيمانويل مارتنيز.

في خط الدفاع: بوجاردي، كونسا، باو توريس، لوكاس دين.

في خط الوسط: ماكجين، تيليمانس، أونانا، رامسي.

في خط الهجوم: مورجان روجرز، أولي واتكينز.

تشكيل إيفرتون أمام أستون فيلا

في حراسة المرمى: بيكفورد.

في خط الدفاع: أشلي يونج - تاركوفيسكي - مايكل كين - مايكولينكو.

في خط الوسط: إيروجبونام - جانا جاي - نداي.

في خط الهجوم: ماكنيل - هاريسون - كالفيرت لوين.

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