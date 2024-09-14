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حوادث

إصابة 43 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق السويس الصحراوي

حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس سياحي, فيتو

أصيب 43 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق السويس الصحراوى، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن السويس بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى على طريق “القاهرة - السويس”  الصحراوي ووجود مصابين. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين بالفحص اصابة 43 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس سياحي نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب الاتوبيس. َودفع مرفق الإسعاف  بـ 25 سيارة الي موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة. 

 

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