تفاصيل اجتماع صحة الدقهلية لرفع مستوى الأداء الفني بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات

شهدت صحة الدقهلية اجتماعا موسعا لرفع مستوى الأداء الفني بأقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بشأن رفع مستوى الأداء الفني باقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات الصحة بالدقهلية.





حيث عقدت إدارة الطب العلاجى, اليوم, اجتماعًا موسعا لمديرى الطوارئ بالمستشفيات ، وذلك بحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ومديرى إدارة المستشفيات والرعاية الحرجة.



ناقش الاجتماع وضع بروتوكولات وسياسات عمل موحدة والتأكد من تفعيلها بجميع المستشفيات إلى جانب التنبيه على ضرورة تدريب الفرق الطبية.



كما بحث تفعيل فكرة المرور التبادلي بين مديرين اقسام الطواريء بين المستشفيات لتبادل الخبرات ورفع تقرير مفصل تقييمي لادارة الرعاية الحرجة ووكيل المديرية للطب العلاجي لتقييم اداء اقسام الاستقبال المختلفة واحتياجاتها.



وأوصى المجتمعون بمراجعة سياسات التنسيق والتحويلات للمرضي بين المستشفيات علاوة على حسن استقبال المريض ورفع مهارات التواصل لدي الفريق الطبي.



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