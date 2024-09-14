السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظ الدقهلية يستجيب لشكاوى المواطنين برى 22 فدانا بميت عاصم

فتح المياه لري 22
فتح المياه لري 22 فدان في منية النصر، فيتو

نجح المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مجلس مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية في فتح المياه لري الأرض الزراعية وإزالة المخالفة الخاصة بري 22 فدانا بناحية ميت عاصم.


الاهتمام بشكاوى  المواطنين وسرعة الاستجابة والعمل على حلها

 

وذلك في إطار توجيهات اللواء  طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة الاهتمام بشكاوى  المواطنين وسرعة الاستجابة والعمل على حلها قام رئيس المركز بعقد اجتماع بمديري الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي والري  لفحص شكوى مواطن بناحية ميت عاصم والخاصة بـ 22 فدانا.

إزالة المخالفة وفتح المياه لري  الأراضي الزراعية

وعقب الاجتماع  تم الانتقال إلى مكان الشكوى وإزالة المخالفة وفتح المياه لري  الأراضي الزراعية وذلك بوجود مسؤولي الإصلاح الزراعي والإدارة الزراعية، ومحمدصلاح وأحمد رمزى نائبي رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بميت عاصم وتواجد قوة من  شرطة منية النصر.

الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الحكومة

ومن جانبه قد أكد رئيس المركز على ضرورة الاهتمام بالمرافق الحيوية بنطاق المدينة  والوحدات القروية والأراضي الزراعية والري والاهتمام بالشكاوى  وسرعة حسمها والعمل على حلها، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الحكومة.

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