بايرن ميونيخ يكتسح هولتشاين كيل بسداسية في الدوري الألماني (فيديو)

فاز فريق بايرن ميونخ، بستة أهداف مقابل هدف أمام هولشتاين كيل، في المباراة التي أقيمت على ملعب هولشتاين، في ثالث جولات الدوري الألماني.

وتمكن جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ من تسجيل أسرع الهدف الأول في الدوري الألماني في شباك هولتشاين كيل بعد مرور 14 ثانية فقط من صافرة بداية المباراة.

شاهد:#بايرن_ميونخ يسجل اسرع في هدف في #الدوري_الالماني بعد 14 ثانية فقط من بداية المباراة بتوقيع الشاب جمال #موسيالا ⚽🔴



pic.twitter.com/19YsYwVZjo — خالد جاسم (@khalidjassem74) September 14, 2024

وأحرز هاري كين الهدف الثاني بالدقيقة 7 من عمر الشوط.

شاهد:#بايرن_ميونخ يسجل اسرع في هدف في #الدوري_الالماني بعد 14 ثانية فقط من بداية المباراة بتوقيع الشاب جمال #موسيالا ⚽🔴



pic.twitter.com/19YsYwVZjo — خالد جاسم (@khalidjassem74) September 14, 2024

وأحرز الهدف الثالث نيكولاي هدف في مرماه بالدقيقة 13.

وأحرز هاري كين الهدف الرابع في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول.

وجاء هدف البايرن الخامس عن طريق مايكل اوليز في الدقيقة 65.

https://x.com/beINSPORTS/status/1835015778245992672?t=lCmZFFQxQtlAi91LWPTbEQ&s=19

واختتم الأهداف هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1

https://x.com/bt3/status/1835021219273588903?t=nR43ZDgjPNRVjl8A6dabBA&s=19

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

نوير - أوباميكانو - مين جاي - كيميتش - جنابري - كين - كومان - بالينيا - جيريرو - بوي - موسيالا.



ويحتل بايرن ميونخ، المركز الاول في جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين.