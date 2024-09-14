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رياضة

حارس مرمى الأهلي: نحترم جورماهيا وضربة البداية خطوة للحفاظ على اللقب الإفريقي (فيديو)

حمزة علاء،فيتو
حمزة علاء،فيتو

أكد حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة جورماهيا غدا في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، مشددا على ضرورة احترام المنافس وتقديم أفضل أداء لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بالقاهرة؛ لتخطي هذا الدور والتأهل لدور المجموعات.

 

أضاف حمزة علاء عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي، أن بطولة دوري أبطال إفريقيا قوية وصعبة في نفس الوقت، والأهلي حامل اللقب، وكل الفرق تسعى للظهور أمام البطل بشكل جيد، ولهذا ينبغي علينا مضاعفة الجهد؛ للحفاظ على اللقب وإسعاد جماهير الأهلي. 


وأشار حمزة علاء إلى أن طموحاته في دوري أبطال إفريقيا لا تختلف عن طموحات زملائه في الفريق، وأن الجميع هدفهم تقديم أداء قوى وأفضل مستوى؛ لمواصلة المسيرة لحصد اللقب، خاصة أن الأهلي في آخر خمس سنوات نجح في التتويج باللقب ٤مرات، وهو إنجاز كبير يضعه الفريق في حساباته بكل تأكيد، ويدفع جميع اللاعبين لمضاعفة الجهد للاستمرار في السير على نفس الدرب للتتويج باللقب الثالث عشر وإسعاد الجماهير. 

وأوضح أن حراسة مرمى الأهلي مسئولية كبيرة وشرف لأي لاعب، وأن المنافسة بين حراس المرمى شريفة وتصب في مصلحة الفريق، خاصة أن جميع الحراس بالفريق على قلب رجل واحد، وهذه طبيعة الأهلي على مر السنين، وكل اللاعبين لديهم نفس الشعور، وأنه يتمنى أن يكون إضافة للفريق وسببا من أسباب تتويج الأهلي بالبطولات هذا الموسم، خاصة أنه موسم صعب وطويل وحافل بالبطولات والمواجهات القوية، والجميع يعي ذلك جيدا، ولكن قدرات وخبرات لاعبي الأهلي قادرة على تجاوز كل الصعوبات؛ وصولا إلى التتويج بإذن الله بكل البطولات.

واختتم حمزة علاء تصريحاته برسالة لجماهير الأهلي، مؤكدا فيها أن الجماهير تستحق كل التقدير والاحترام، وأن جميع اللاعبين يقدرون دور الجمهور، وسوف يبذلون كل جهدهم لإسعادهم بالتتويج بكل البطولات.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر غد الأحد، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان. 

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