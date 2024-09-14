الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن العالقين فى حادث تصادم قطاري الزقازيق (فيديو وصور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف، البحث عن العالقين والمفقودين فى حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية.

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا لتغطية، حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية، والذى وقع  بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق. 

نائب محافظ الشرقية يكشف تطورات حالة مصابي حادث قطاري الزقازيق

محافظ الشرقية يكشف اَخر تطورات حادث تصادم قطاري الزقازيق

متابعة الحادث 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه فور وقوع الحادث انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى المكان لمتابعة الحادث وإتخاذ ما يلزم من إجراءات. 

الدفع بسيارات الإسعاف 

وأضافت المتحدثة الرسمية أنه وبناءا عن ما ورد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الإبلاغ عن وقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد  جاري حصر الإصابات فضلا عن توجيه ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث 

 

رفع درجة التأهب بالمستشفيات 

وأضافت المتحدثة الرسمية الي قيام المهندس حازم الأشموني برفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة  تزامنًا مع وقوع الحادث. 

 

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية حيث بلغ ٣٩ مصابا بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

 

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، مؤكدة نقل الإصابات إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في  حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجار المتابعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشرقية الزقازيق حادث تصادم قطارين بالشرقية المستشفيات الإسعاف محطة قطارات

مواد متعلقة

نائب محافظ الشرقية يكشف تطورات حالة مصابي حادث قطاري الزقازيق

محافظ الشرقية يكشف اَخر تطورات حادث تصادم قطاري الزقازيق

الصحة: الدفع بـ 39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

الأكثر قراءة

مصدر طبي يوضح حقيقة وفاة عامل التحويلة المتسبب في حادث قطاري الزقازيق

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

مصدر بالسكك الحديدية يكشف المتسبب في وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

ناهد رشدي، رحلت يوم ميلادها وهذا سر غيابها عن الفن

قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها المتجهة إلى شنغهاي بالصين

منوعات

المزيد

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، ربيعة بن كعب "رفيق النبي في الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية