الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن العالقين فى حادث تصادم قطاري الزقازيق (فيديو وصور)

تواصل الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف، البحث عن العالقين والمفقودين فى حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية.

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا لتغطية، حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية، والذى وقع بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

متابعة الحادث

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه فور وقوع الحادث انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى المكان لمتابعة الحادث وإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الدفع بسيارات الإسعاف

وأضافت المتحدثة الرسمية أنه وبناءا عن ما ورد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الإبلاغ عن وقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد جاري حصر الإصابات فضلا عن توجيه ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث

رفع درجة التأهب بالمستشفيات

وأضافت المتحدثة الرسمية الي قيام المهندس حازم الأشموني برفع درجة الإستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة تزامنًا مع وقوع الحادث.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية حيث بلغ ٣٩ مصابا بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، مؤكدة نقل الإصابات إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجار المتابعة.

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