الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظ الشرقية يكشف اَخر تطورات حادث تصادم قطاري الزقازيق

حادث قطار الزقازيق،
حادث قطار الزقازيق، فيتو

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية: إن حادث تصادم قطاري الزقازيق تمت السيطرة عليه تماما، وتم نقل جميع المصابين للمستشفى الجامعي.

 توجيه رئيس الوزراء وتطورات موقف حادث قطاري الزقازيق

ولفت خلال مداخلة هاتفية بقناة “اكسترا نيوز”: إلي أن هناك متابعة من رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وسيصل بعد قليل يصل المهندس كامل الوزير لموقع الحادث بناءًا على توجيهات رئيس الوزراء، مؤكدًا أن موقع الحادث تم اخلائه تماما منذ نصف ساعة.

استنفار كامل في مستشفيات الزقازيق

وأشار إلي أن هناك استنفار كامل في المستشفيات لتقديم  الرعاية الصحية لمصابي الحادث  .

النيابة العامة تفتح تحقيقا عاجلا فى حادث تصادم قطارى الزقازيق

نقل مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق للمستشفى الجامعي


هل توجد دلالات على سبب حادث قطاري الزقازيق؟

وأكد: أنه لا توجد أي دلالات أو إشارات أولية خاصة بأسباب حادث قطار الزقازيق، ولا توجد بيانات واضحة أو دقيقة بشأن حالتي الوفاة.

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