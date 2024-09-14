تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على قيادات السكك الحديد سرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

تفاصيل حادث قطارى الشرقية

وأكد الوزير على أهمية تواجد قيادات السكك الحديد بموقع الحادث والتعاون مع كافة الجهات وتقديم الدعم للمصابين وعلى اعلى مستوى خلال هذا الظرف.

وقد تصادم قطارا ركاب بالزقازيق عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

وقع منذ قليل بمحافظة الشرقية تصادم بين قطار رقم ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكوبرى الجديد يالزقازيق.

وكان فريق مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث على الطبيعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم، وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.