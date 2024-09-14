ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري ناقصة الوزن بالجيزة

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تنظيم الحملات الرقابية علي كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع كافة صور الغش والتدليس.



وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط أحد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وقيامه بمخالفة فى تعبئة اسطوانات الغاز المنزلى ناقصة الوزن بمقدار 2.200 كيلو عجز فى الاسطوانة الواحدة وذلك بغرض بيع الكميات التى يتم توفيرها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وقامت مديرية التموين بتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة وإرسال المحضر الى الهيئة العامة للبترول لتحصيل الفروق المالية عن المخالفة.



جاءت الحملة برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية تموين الجيزة ورفقة محى اسماعيل مدير الرقابة المركزية وسلطان النجار رئيس الرقابة المركزية بالمديرية والمفتشين المرافقين.