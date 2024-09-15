حامل اللقب يواجه جورماهيا خارج الديار بأبطال أفريقيا.. الأهلي يتفوق في القيمة السوقية.. رقم مميز للمارد الأحمر أمام أندية كينيا.. وعطية الله وأبو على يقودان التشكيل المتوقع

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق جورماهيا الكيني غدا الأحد في المباراة المقرر أن تجمع بينهما غدا الأحد، على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للتكشير عن أنيابه في أول مباراة بالموسم الجديد والفوز على جورماهيا خارج الديار لتكون رسالة واضحة بأن المارد الأحمر يسعى لحصد المزيد والمزيد من البطولات.

الأهلي يتفوق على جورماهيا في القيمة السوقية

تبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 28.55 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه رضا سليم ويحيى عطية الله بقيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق جورماهيا الكيني 375 ألف يورو وأغلى لاعب هو لاعب خط الوسط الدولي الأوغندي "كريس أكينا" (22 عامآ) الذي انتقل للفريق قادما من نادي أبولون بونتو اليوناني.

تاريخ مواجهات الأهلي وأندية كينيا قبل مواجهة جورماهيا

سبق أن واجه النادي الأهلي أندية كينيا في 14 مباراة حقق خلالها المارد الأحمر الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

جاءت ضربة بداية لقاءات النادي الأهلي مع الأندية الكينية عام 1981 حينما التقى مع فريق أبالوهيا فى دور الـ32 لبطولة كأس الأندية الإفريقية أبطال الدورى، وانتهى لقاء الذهاب فى القاهرة بفوز الأهلي 1/3، بينما تعادلا 1/1 فى لقاء الإياب الذى أقيم بنيروبي.

أما ثاني اللقاءات فكانت أمام فريق ليوباردز في دور الـ16 لبطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري عام 1987 وانتهى لقاء الذهاب في مصر بفوز الأهلي بسداسية نظيفة، بينما انتهى لقاء الإياب في نيروبي بفوز الفريق الكيني بنتيجة 1/2.

وواجه الأهلى ليوباردز مجددا عام 1992 فى دور الـ32 لبطولة كأس الأندية الإفريقية أبطال الكئوس، وانتهى لقاء الذهاب بفوز ليوباردز 1/2، بينما انتهى لقاء الإياب باستاد القاهرة بفوز الأهلي 0/2.

وكانت رابع المواجهات أمام توسكر الكيني في دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2000 وانتهى لقاء الذهاب بالقاهرة 1/3، بينما انتهى لقاء الإياب بكينيا بفوز توسكر 0/1.

أما المواجهة الخامسة فكانت أمام فريق أوسيريان فاستاك 2002 من دور الـ32 من دوري الأبطال، فاز الأهلى بصعوبة فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 1/2، وتعادل الفريقان سلبيًا فى لقاء العودة.

وكانت المواجهة السادسة أمام فريق توسكر للمرة الثانية 2006 ونجح خلالها الأهلي فى الفوز ذهابا وإيابا، حيث فاز الأهلى فى الذهاب فى نيروبى 0/2، وكرر الفوز في القاهرة بنفس النتيجة

وآخر المواجهات كانت أمام توسكر 2013 في دور الـ32 من دوري الأبطال، وفاز الأهلي في نيروبي 1/2، وفي القاهرة 0/2.

مدرب جورماهيا الكيني

مدرب جورماهيا الكيني هو البرازيلي ليوناردو نيفا الذي عمل مدربا في 4 قارات (آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية).

وقاد ليوناردو نيفا العديد من الأندية في مخلتف دوريات العالم يأتي على رأسها المريخ السوداني.

الأهلي

الأهلي بالزي التقليدي أمام جورماهيا خارج الديار

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجورماهيا الكيني اليوم السبت، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر غد الأحد على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع سمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، في حضور المنسق العام ومراقبي المباراة والحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ومسؤولي فريق جورماهيا.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي، فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البنفسجي بالكامل.

قائمة الأهلي أمام جورماهيا الكيني

واصطحب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، 23 لاعبا لرحلة كينيا، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - يوسف أيمن - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - كريم نيدفيد

خط الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

محمد مجدي أفشه

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة جورماهيا الكيني

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وعلمت فيتو أن كولر اختار التشكيل الأقرب للمباراة وهو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر غد الأحد، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر موعد عودة بعثة فريق الكرة من كينيا، حيث تتوجه البعثة مباشرة عقب خوض مباراة جورماهيا غدا من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة.