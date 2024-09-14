ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)
ارتفع عدد مصابى حادث تصادم قطارين فى الشرقية لـ12 شخصًا، وتتواصل جهود الأجهزة المعنية لإنقاذ العالقين فى عربات القطارين.
وأوقفت هيئة السكك الحديدية حركة القطارات بعد وقوع حادث تصادم القطارين بمحافظة الشرقية، فيما انتقلت قيادات شرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الشرقية إلى مكان الحادث.
كما وجه مدير أمن الشرقية، بانتقال قوات الدفاع المدنى والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، فيما دفعت مرفق الإسعاف بـ 20 سيارة اسعاف الى مكان الحادث.
وأصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم قطارين اليوم السبت، بمحافظة الشرقية، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.
وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف.
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