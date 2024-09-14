الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية (فيديو)

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وأحرز أهداف مانشستر يونايتد كلا من ماتياس دي ليخت 34 قبل أن يضيف ماركوس راشفورد في الدقيقة 40 وجارناتشو في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - أليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كريستيان إريكسن - ماينو - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أماد ديالو - زيركزي - ماركوس راشفورد.

تشكيل ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

في خط الدفاع: سوجاوارا - بيدناريك - ستيفينس - ووكر بيترز.

في خط الوسط: داونس - أوجوتشوكوو - فيرنانديز.

في خط الهجوم: ديبلينج - آرتشر - بريريتون دياز.