السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية (فيديو)

مانشستر يونايتد يفوز
مانشستر يونايتد يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية

 فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وأحرز أهداف مانشستر يونايتد كلا من ماتياس دي ليخت 34 قبل أن يضيف ماركوس راشفورد في الدقيقة 40 وجارناتشو في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون 

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - أليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كريستيان إريكسن - ماينو - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أماد ديالو - زيركزي - ماركوس راشفورد.

تشكيل ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد 

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

في خط الدفاع: سوجاوارا - بيدناريك - ستيفينس - ووكر بيترز.

في خط الوسط: داونس - أوجوتشوكوو - فيرنانديز.

في خط الهجوم: ديبلينج - آرتشر - بريريتون دياز.

بروسيا دورتموند يفوز على هايدنهايم برباعية ويتصدر الدوري الألماني مؤقتا

الدوري الألماني، بروسيا دورتموند يتقدم على هايدنهايم بثلاثية في الشوط الأول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون مانشستر يونايتد ساوثهامبتون البريميرليج الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية