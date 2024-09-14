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رياضة

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

 يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على ساوثهامبتون، اليوم السبت، في رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، طامحا للعودة بنقاط المباراة كاملة.

ويسعى المدرب الهولندي إيريك تين هاج للنجاة من الإقالة عبر إيقاف سلسلة الهزائم المتتالية، وذلك بعد خسارة مانشستر يونايتد في آخر جولتين أمام برايتون وليفربول، ليهبط للمركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

وقرر تين هاج وضع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو على مقاعد البدلاء، لاسيما بعد أخطائه الفادحة أمام ليفربول، ليدفع بالدنماركي كريستيان إريكسن بدلا منه.

وعاد أليخاندرو جارناتشو للجلوس على مقاعد البدلاء لصالح أماد ديالو، فيما يظهر مانويل أوجارتي إلى جواره بعدما دخل القائمة لأول مرة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون 

وتضم تشكيلة الشياطين الحمر كلا من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - أليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

خط الوسط: كريستيان إريكسن - ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أماد ديالو - زيركزي - ماركوس راشفورد.

تشكيل ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد 

ويبدأ ساوثهامبتون بتشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: سوجاوارا - بيدناريك - ستيفينس - ووكر بيترز.

خط الوسط: داونس - أوجوتشوكوو - فيرنانديز.

خط الهجوم: ديبلينج - آرتشر - بريريتون دياز.

 

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