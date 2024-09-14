مصرع طفلة سقطت عليها مروحة سقف في العياط

لقيت طفلة مصرعها بسبب سقوط مروحة سقف عليها في مركز العياط بمحافظة الجيزة.

وكانت الطفلة “10 أعوام” دخلت مستشفى العياط العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بجروح وكدمات ونزيف بالمخ وتم احتجازها بغرفة العناية المركزة قبل وفاتها اليوم.

وقام الفريق الطبي باستكمال بلاغه لرئيس مباحث مركز العياط بالواقعة وبمناظرة جثمان المتوفاة والانتقال لمكان الحادث تبين سقوط مروحة سقف عليها إثر جلوسها على أرضية مسكنهم.

وتحرر محضر بالواقعة وجار استكمال جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.