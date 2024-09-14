السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

القبض على شخص ابتز ربة منزل بنشر صورها في الهرم

القبض علي متهم بابتزاز
القبض علي متهم بابتزاز سيدة في الهرم، فيتو

ألقى رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص هدد ربة منزل بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لابتزازها ماديا وجنسيا.

  البداية، كانت بتلقى  قسم شرطة الهرم بلاغا من ربة منزل تشكو فيه تضررها من تهديد شخص، كان في طريقه لخطبة شقيقتها، بنشر صورها.

وعلى الفور، تم تحديد موعد معه وإبلاغ رجال الشرطة بالتفاصيل وتم القبض عليه وبحوزته الهاتف المحمول الذى أرسل منه رسائل التهديد والابتزاز.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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المباحث الجنائية قسم شرطة الهرم للنيابة العامة

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