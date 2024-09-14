السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

السجن المشدد لمتهم وآخرين بخلية اللجان النوعية بالمرج

السجن المشدد لمتهم
السجن المشدد لمتهم وأخرين بخلية اللجان النوعية بالمرج، فيتو

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات سنة لمتهم ، لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم بخلية اللجان النوعية بالمرج.

 

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

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السجن المشدد اللجان النوعية بالمرج جماعة إرهابية

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