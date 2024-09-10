الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأخ يلحق بشقيقته، وفاة الضحية الثانية في انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية ببني سويف

موقع الحادث، فيتو
موقع الحادث، فيتو

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه، متأثرًا بإصابته في حادث انقلاب سيارة أسرته بمياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف، ليلحق بشقيقته الصغرى التي توفيت منذ ثلاثة أيام بنفس الحادث، الذي نتج عنه أيضًا إصابة “الأب والأم وطفلة” بإصابات متفرقة.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بإشراف الدكتور عمرو عثمان مدير فرع بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

 

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي جثة لطفلة تدعى "ف. ا" 6 سنوات، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، واستقبل المستشفى التخصصي كلًّا من "ا.ع." 36 سنة، مصابًا بسحجات بالجسم، و"ا.م." 35 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"ل.ا." تبلغ من العمر عامين، مصابة بجرح قطعي بالرأس 2 سم، و"و.ا." 12 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعي بالرأس 10 سم، لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى.

 

مصرع طفل في حادث ببني سويف 

وعقب مرور ثلاثة أيام لفظ الطفل الأكبر أنفاسه الأخيرة، داخل المستشفى، ليلحق بشقيقته الصغرى، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وصرَّحت جهات التحقيق بدفن الجثة، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص. 

 

حبس حارس عقار بتهمة الاعتداء جنسيا على طفلة في بني سويف

مصرع شاب في مشاجرة بقرية بني عدي ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف اسعاف بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف تعليم بني سويف

مواد متعلقة

بني سويف تعقد جلسة للرد على استفسارات طرح 10 قطع أراض للبيع

حبس حارس عقار بتهمة الاعتداء جنسيا على طفلة في بني سويف

تكريم بعض المزارعين المتميزين تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفلاح ببني سويف

مصرع شاب في مشاجرة بقرية بني عدي ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مركز تكنولوجي الواسطى ويوجه بتسهيل إجراءات التصالح

صحة بني سويف تراجع توافر المستلزمات الطبية بمستشفى الصدر

محافظ بني سويف يتفقد معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال

لجنة مراجعة سيارات ذوي الهمم تصل بني سويف

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

وزير الاستثمار يلتقي وفد مجموعة الفطيم الإماراتية لاستعراض مشروعاتها بالسوق المصري

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

ads

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية