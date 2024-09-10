الأخ يلحق بشقيقته، وفاة الضحية الثانية في انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية ببني سويف

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه، متأثرًا بإصابته في حادث انقلاب سيارة أسرته بمياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف، ليلحق بشقيقته الصغرى التي توفيت منذ ثلاثة أيام بنفس الحادث، الذي نتج عنه أيضًا إصابة “الأب والأم وطفلة” بإصابات متفرقة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بإشراف الدكتور عمرو عثمان مدير فرع بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي جثة لطفلة تدعى "ف. ا" 6 سنوات، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، واستقبل المستشفى التخصصي كلًّا من "ا.ع." 36 سنة، مصابًا بسحجات بالجسم، و"ا.م." 35 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"ل.ا." تبلغ من العمر عامين، مصابة بجرح قطعي بالرأس 2 سم، و"و.ا." 12 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعي بالرأس 10 سم، لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى.

مصرع طفل في حادث ببني سويف

وعقب مرور ثلاثة أيام لفظ الطفل الأكبر أنفاسه الأخيرة، داخل المستشفى، ليلحق بشقيقته الصغرى، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وصرَّحت جهات التحقيق بدفن الجثة، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.