بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

أعلن الدكتور عبد الله أسامة، مدير مستشفى اهناسيا التخصصي بـ محافظة بني سويف، عن بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بالمستشفى، تيسيرًا على المواطنين في إطار خطة إستكمال جميع الخدمات الطبية بالمستشفى الذي يخدم أكثر من 3.5 مليون نسمة بـ محافظة بني سويف.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة، والدكتور إسحاق جميل، والدكتور أحمد رزق نائبي رئيس الأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تشغيل جهاز أشعة الماموجرا بمستشفى اهناسيا التخصصي

وقال مدير مستشفى اهناسيا التخصصي: "نسعى دومًا لتزويد أقسام ووحدات المستشفى بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لاستمرار تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين عليها، لتتكامل مع وجود نخبة مميزة من أفضل الاستشاريين والمتخصصين فى مختلف التخصصات الطبية".

وأشار الدكتور عبد الله أسامة، إلى أن مستشفى إهناسيا يحظى باهتمام بالغ من أمانه المراكز الطبية المتخصصة، نظرًا لما يقدمه من خدمة علاجية لأهالي مركز إهناسيا خاصة محافظة بني سويف عامة، لذا نحرص على تزويده بأحدث الأجهزة وتوفير أمهر الكوادر الطبية المتخصصة.

ووجه مدير مستشفى اهناسيا، لفريق العمل بالمستشفى، وعلى رأسهم الدكتور مدحت سليمان، مدير الخدمات الطبية، والدكتور وليد الريس، رئيس قسم الأشعة، لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية لتشغيل جهاز أشعة الماموجرام بالمستشفى، لفحص مرضى أورام الثدى التابعة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

محافظ بني سويف يتابع رفع مستوى الخدمة بمستشفى اهناسيا

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير القطاع الصحي وتوفير الدعم اللوجستي لتزويد ودعم المستشفيات بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطنين وتخفف عنهم عناء السفر إلى المحافظات الأخرى للعلاج، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل الفريق الطبي بمستشفى اهناسيا التخصصي، مشيرًا إلى أن التطورات الجاري تنفيذها بالمستشفى تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.