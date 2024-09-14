أفضل 6 وصفات طبيعية للعناية بالشعر من مطبخك

وصفات طبيعية من مطبخك للعناية بالشعر، أصبحت العناية بالشعر بعمل الوصفات الطبيعية من الضروريات اليومية للحفاظ على صحته وجماله، وحمايته من العديد من المشاكل، مثل التقصف، الجفاف، التساقط، أو فقدان اللمعان.



وصفات طبيعية من مطبخك للعناية بالشعر

أوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أنه مع ارتفاع أسعار منتجات العناية بالشعر، أصبحت تبحث الكثيرات عن بدائل طبيعية واقتصادية، ويُعد المطبخ مصدرًا غنيًا بالمواد التي يمكن استخدامها لتحضير وصفات للعناية بالشعر بطرق آمنة وفعّالة.

ترميم الشعر التالف

وفي السطور التالية، تستعرض خبيرة التجميل عددًا من الوصفات التي يمكن تحضيرها باستخدام مكونات متوفرة في مطبخك، للعناية بشعرك.



1. وصفة البيض لترطيب وتقوية الشعر

البيض من أكثر المكونات التي يُنصح بها للعناية بالشعر نظرًا لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات التي تغذي الشعر. يساعد البروتين الموجود في البيض على تقوية بصيلات الشعر، بينما يعمل البيوتين وفيتامين ب على تعزيز صحة الشعر وزيادة لمعانه.

طريقة الاستخدام

- اخفقي بيضة واحدة أو بيضتين حسب طول شعرك.

- أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند للحصول على مزيد من الترطيب.

- ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

- اغسلي الشعر جيدًا باستخدام شامبو معتدل.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.



2. وصفة الأفوكادو والعسل للتغذية العميقة

الأفوكادو مليء بالأحماض الدهنية والفيتامينات (مثل فيتامين E) التي تساهم في ترطيب الشعر وتقويته. أما العسل فيُعتبر مرطبًا طبيعيًا، حيث يساعد على الحفاظ على الرطوبة داخل بصيلات الشعر، ما يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا.

طريقة الاستخدام

- اهرسي نصف ثمرة أفوكادو ناضجة.

- أضيفي ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي.

- امزجي الخليط جيدًا حتى يصبح كريميًا.

- ضعيه على الشعر الرطب واتركيه لمدة 30-40 دقيقة.

- اغسلي الشعر جيدًا بالشامبو.

هذه الوصفة مناسبة للشعر الجاف والمتقصف، ويمكن تطبيقها مرتين في الشهر.



3. زيت جوز الهند للشعر الجاف والمتقصف

زيت جوز الهند هو واحد من أكثر الزيوت استخدامًا في العناية بالشعر، حيث يحتوي على خصائص مرطبة عميقة تخترق الشعر وتساعد على تغذيته من الجذور حتى الأطراف. يساعد في تقليل تساقط الشعر ويعمل على تنعيم الشعر المتطاير.

طريقة الاستخدام

- سخني كمية صغيرة من زيت جوز الهند على نار هادئة حتى يصبح دافئًا.

- ضعي الزيت على فروة الرأس ودلكي بلطف بحركات دائرية.

- ضعي الزيت على كامل الشعر، من الجذور حتى الأطراف.

- اتركيه لمدة ساعتين أو طوال الليل.

- اغسلي الشعر بالشامبو كالمعتاد.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا لتحقيق نتائج مثالية.

وصفات طبيعية للشعر

4. خل التفاح لتنظيف الشعر

خل التفاح يُستخدم كعلاج طبيعي لتنظيف فروة الرأس وإزالة التراكمات الناتجة عن المنتجات الكيميائية. كما أنه يساعد في إعادة توازن درجة الحموضة في فروة الرأس مما يحافظ على صحة الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

طريقة الاستخدام

- امزجي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع كوب من الماء.

- بعد غسل الشعر بالشامبو، استخدمي الخليط كغسول نهائي للشعر.

- دعيه يجف طبيعيًا دون شطف.

يُنصح باستخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الشهر.

5. اللبن الزبادي لنمو الشعر

اللبن الزبادي غني بالبروتينات والكالسيوم وحمض اللاكتيك، وهي عناصر مفيدة لتعزيز نمو الشعر وتنشيط فروة الرأس. كما يساعد الزبادي في ترطيب الشعر وتخليصه من القشرة.

طريقة الاستخدام

- ضعي كمية كافية من اللبن الزبادي الطبيعي على شعرك وفروة رأسك.

- اتركيه لمدة 30 دقيقة.

- اغسلي الشعر بالشامبو كالمعتاد.

تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع سيمنح شعرك مظهرًا صحيًا.

6. الشاي الأخضر لتقوية الشعر

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في منع تساقط الشعر وتعزيز نموه. كما أنه يساهم في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس ويقلل من تراكم الدهون.

طريقة الاستخدام

- حضري كوبًا من الشاي الأخضر واتركيه ليبرد.

- ضعي الشاي على فروة الرأس والشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة.

- اغسلي الشعر بالماء الفاتر.

يمكن استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع.