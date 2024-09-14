السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

حريق محل ورود بسبب انفجار كابل كهرباء في حدائق القبة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محل للورود بحدائق القبة، فيتو

احترق محل ورود في منطقة ترعة القبة بحدائق القبة بسبب انفجار في أحد  كابلات الكهرباء، بدون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد المحلات بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية حتى الآن، أن الحريق نشب على مساحة 12 مترا، والسبب ماس كهربائي، عقب انفجار في أحد كابلات الكهرباء.

 

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كابلات الكهرباء حدائق القبة كشك الكهرباء

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