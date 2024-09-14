تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الشرابية

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة الشرابية لجلسة أول أكتوبر المقبل.

كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط عاطل له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية حال تنقيبهم عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على (حفرة بعمق ٣ أمتار بداخلها سلك إنارة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.