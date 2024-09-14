التقرير الطبي يكشف أسباب حريق شقة سكنية في المطرية

أمرت نيابة المطرية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق، وأسفر عن إصابة شخصين بحروق متفرقة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتسلمت النيابة تقرير الحالة الصحية للمصابين وتبين أنهما مصابين بحروق بنسبة 20 %، ويوجدان داخل مستشفى المطرية لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة المطرية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتبين بالفحص اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث لعقار مكون من 10 طوابق مما أسفر عن إصابة شخصين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.