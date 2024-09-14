أيام على موسم الهجرة، أشهر 18 طائرا مهاجرا ومقيما في الفيوم

تستقبل محافظة الفيوم خلال الأيام المقبلة موسم هجرة الطيور من أوروبا إلى شرق آسيا خلال رحلة الخريف التي تبدأ مع نهاية شهر سبتمبر وطوال شهر أكتوبر من كل عام، ويمر من الفيوم أكثر من 500 نوع من الطيور المهاجرة في رحلتي الهجرة الشتوية، هربا من برودة أوروبا للاستمتاع بدفء أفريقيا وشرق آسيا، وتعود الطيور المهاجرة إلى أوطانها في فصل الربيع.

انواع الطيور التي تعبر محافظات مصر خلال فصلي الخريف والربيع

ويمر بصحراء مصر الغربية أكثر من مليوني طائر، في فصلى الربيع والخريف، منها ما يزيد على مليون من الطيور الجارحة، و37 نوعًا من الطيور الحوّامة، و66 ألف بجعة، و500 ألف لقلق أبيض، واشهر انواع الطيور التي تمر بصحاري الفيوم والمقيمون بها.

أشهر 18 طائرا تتواجد في الفيوم ما بين مقيم ومهاجر

1- طائر الفطيرة ويبلغ طوله 13 سنتيمتر، وهو من الطيور المهاجرة، من الطيور صغيرة الحجم والمنقار نشيط، دائب الحركة والجري، باحثًا عن الحشرات والحيوانات المائية الصغيرة ليتغذي عليها

2- طائر الحمام الجبلي ويبلغ طوله 33 سنتيمتر من الطيور المقيمة في المناطق الجبلية الصحراوية، ويتغذي على الحبوب ويعيش في جماعات

3- طائر البشاروش ويبلغ طوله 130 سنتيمتر من الطيور المهاجرة ويعيش في المياه المالحة، ويتغذي علي الطحالب واللا فقاريات الدقيقة.

4- طائر أبوملعقة ويبلغ طوله 86 سنتيمتر من الطيور المهاجرة، منقاره نصف مفتوح يشبه الملعقة.

5- طائر البلشون الرمادي ويبلغ طوله 92 سنتيمتر، من الطيور الشتوية المهاجرة ويعيش علي الشواطئ والبحيرات الساحلية ويتغذي علي الأسماك والضفادع والحشرات.

5- طائر القطقاط المطوق ويبلغ طوله 19 سنتيمتر، من الطيور المهاجرة، ويستطيع العيش في مجموعات صغيرة أو في أسراب كبيرة، ويتغذي علي الحشرات والقشريات التي تعيش قرب سطح الطين.

6- طائر فرخة الماء، طوله 33 سنتيمتر

7- طائر خضير ويبلغ طوله 25 سنتيمتر، من الطيور المصرية المفيمة، ويعيش علي أسلاك التليفونات أو فق الأشجار

8- طائر الواق الأبيض، طوله 48 سنتيمتر من الطيور المقيمة، ينشط ليلًا ويتغذي على الأسماك والكائنات المائية الأخري.

9- طائر الهدهد، طوله 28 سنتيمتر وهو من الطيور المقيمة.

10- طائر أبومغازل، طوله 35 سنتيمتر من الطيور المائية المهاجرة، ويتغذي على الحشرات والقشريات

11- طائر الزقزاق، يبلغ طوله 26 سنتيمتر، من الطيور المقيمة ويتغذي على الحشرات وبذور النباتات الطفيلية.

12- طائر الطيطوي أحمر الساق، طوله 28 سنتيمتر.

13- طائر صياد السمك الأبقع من الطيور المهاجرة

14- طائر بلشون أبيض، طوله 56 سنتيمتر وهو من الطيور المهاجرة.

15- طائر أبوقردان، طوله 50 ينتيمتر، وهو من الطيور المقيمة ويتغذي علي حشرات الأرض وهو من الطيور النافعة للفلاح.

16- طالنورس القرقطي، طوله 43 سنتيمتر، من الطيور المائية المقيمة.

17- طائر عصفور الجنة، طوله 19 سنتيمتر، من الطيور المقيمة، ومنه صنف يعبر الفيوم في فصل الشتاء

18- طائر القمرية وهو من أشهر الطيور المهاجرة التي تمكث في الفيوم فترة طويلة، وقد انقطع عن المرور من الفيوم مدة 7 سنوات ثم عاود الظهور في سماء الفيوم شتاء 2024.

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