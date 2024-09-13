البحيرة المسحورة، مزار سياحي في الفيوم طالته يد الإهمال (صور)

تحظى الفيوم بوجود محمية وادي الريان على أرضها، فهي من أشهر محميات مصر، ولها شهرة واسعة خارج مصر، إلا أن المصريين لا يعرفون عن محمية وادي الريان سوي الشلالات والحيوانات والصقور النادرة التي تعيش في صحراء الريان، والطيور المهاجرة.

حقائق عن محمية وادي الريان

لكن في الحقيقة فإن محمية وادي الريان تضم وادي الحيتان الذي عثر به على آلاف الحيتان المتحجرة منذ ملايين السنين وكثبان الرمال الناعمة التي تقام عليها رياضات التزلج على الرمال، بالإضافة إلى هوايات صيد ومراقبة الطيور، وبحيرات وادي الريان والشلالات الطبيعية والحيوانات النادرة مثل الغزال الأبيض، الغزال المصرى، ثعلب الفنك، ثعلب الرمل، الذئب ومختلف أنواع الصقور ذات الفصائل النادرة.

البحيرة المسحورة المزار المهمل من قبل هيئة تنشيط السياحة

أما المزار الذي يجذب كل من يزور وادي الريان هو "جبل المدورة" وهو هضبة عالية على شكل دائرة تقابلها بالطرف الآخر 3 هضاب تشبه الأهرامات، ويوجد أسفل الحبل بحيرة رائعة الحمال بشاطئ طوله 500 متر محاط بتلال رملية بيضاء من كل جانب، ويسمى بالبحيرة المسحورة، وهى من أجمل البحيرات التي تتوسط صحراء الفيوم بمياها الصافية النقية، ومازالت هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم تتجاهلها وتهمل التسويق لها أو مجرد السماح للمستثمرين أو السكان المحليين بالمنطقة من إقامة منتجع سياحى لخدمة السياحة البيئية بالشروط التي تتفق مع البيئة والمحمية اللهم بعض مشروعات التزلج على المياه.

أفضل كثبان لممارسة رياضة التزحلق على الرمال

وتعتبر الكثبان الرملية المحيطة بالبحيرة المسحورة، أفضل موقع للتزلج على الكثبان الرملية على مستوى العالم لما بها من كثبان رملية ناعمة وعميقة، بالإضافة إلى منظر المياه وسط الرمال الذي يخطف الأنظار، وتتنوع الكثبان بأشكالها وأحجامها التي تناسب مع ممارسة رياضة التزلج على الرمال.

إهمال تسويق البحيرة المسحورة سياحيا

ويتجاهل المسؤولين في الفيوم البحيرة، وهمل تسويقها علي المستوى المحلي والعالمي رغم أنه لا مثيل لها، فمياهها شديدة العذوبة والصفاء وغير معروف مصدر للمياه حتى الآن، وتعتبر الرحلات الفردية أو الأسرية هي آخر ما تبقى من زيارات للبحيرة السحرية وممارسة الرياضات المائية أو التزلج على الرمال.

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