تحرير تاجر خردة مختطف في روض الفرج

تمكنت قوات المباحث الجنائية بأمن القاهرة من تحرير مختطف، ومساومة أسرته لإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وكان قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من سائق، مقيم بمحافظة البحيرة، يفيد باختطاف نجله، يعمل في جمع الخردة، له معلومات جنائية، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص وطلب مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، لقيامه بسرقة بعض محتويات الخردة من الجراج خاصته بدائرة القسم، وطلب تحويل المبلغ على رقم هاتف محمول «محدد».

وبإجراء التحريات تم تحديد مكان الجراج المشار إليه، كائن بدائرة القسم، وضبط مرتكب الواقعة وهو عامل بالجراج، مقيم بدائرة القسم، وبصحبته المختطف.

وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده بالجراج محل عمله فوجئ بقيام المجني عليه بمحاولة السرقة وقام بالإمساك به والاتصال بوالده لمساومته على مبلغ مالي نظير تسليمه وبمناقشة المختطف أيد ذلك، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.