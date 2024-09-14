"عاشق" في الصدارة، البوكس أوفيس للأفلام المصرية خلال إجازة نهاية الأسبوع

تصدر فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، أمس الجمعة 13 سبتمبر، إجازة نهاية الأسبوع، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية.

وحل فيلم “إكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني، فيما جاء فيلم “ولا رزق 3” في المركز الثالث.

إيرادات الأفلام

وجاءت إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي أمس كالتالي:

حقق فيلم عاشق لـ أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد مليون و717 ألفا و236 جنيهًا.



حقق فيلم إكس مراتي لـ هشام ماجد ومحمد ممدوح 828 ألفًا و462 جنيهًا.



حقق فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز و عمرو يوسف 197 ألفا و817 جنيهًا.



حقق فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام وأسماء جلال بدور العرض المصري فى الويك اند 174 ألفا و84 جنيهًا.



وفي المراكز الثلاثة الأخيرة جاء فيلم عصابة الماكس لــ أحمد فهمي وروبي محققا إيرادات بلغت 58 ألفا و14 جنيهًا.





وبالمركز قبل الأخير حقق فيلم جوازة توكسيك لـ ليلي علوي إيرادات هزيلة وجنى 4 آلاف و730 جنيهًا.



وبالمركز الأخير جاء فيلم أهل الكهف لـ خالد النبوي وغادة عادل مكتفيا بإيرادات 1171 جنيهًا.