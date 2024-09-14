السبت 14 سبتمبر 2024
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اليوم، قطع الكهرباء عن مغذي بلاط رقم 5 بالوادي الجديد

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد فصل التيار الكهربائي، صباح اليوم السبت، عن عدد من المناطق والأحياء بالمدينة، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف وبناءً علي الإشارة الواردة من هندسة كهرباء بلاط.

وقال سلامة علي محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، إن فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، يشمل منطقة ديوان الوحدة المحلية ومكتب بريد بلاط والمناطق المجاورة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بلاط، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن مغذي بلاط رقم ( 5 )، مشيرا إلى أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وأضاف رئيس المركز أن ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول وإعلام المشتركين.

وتتقدم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفو كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ”القطع المؤقت” للخدمة، إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

 

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