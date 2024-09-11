هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد تعتمد 15 مدرسة بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتماد ١٥ مدرسة بالإدارات التعليمية بالخارجة والداخلة وبلاط وباريس من قِبل الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن المدارس المعتمدة تضم مدارس بمرحلة رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية وبيانها كالتالي :

▪️مرحلة رياض الأطفال:

- روضة مدرسة العبور الابتدائية بالخارجة

_ روضة الزهور للتعليم الأساسي بالخارجة.

- روضة مدرسة القلعة الابتدائية بالخارجة

- روضة مدرسة البشندى الابتدائية ببلاط.

▪️المرحلة الابتدائية:

- مدرسة المكس البحري الابتدائية بباريس

-مدرسة الزهور للتعليم الأساسي المشتركة بالخارجة

- مدرسة القلعة الابتدائية بالخارجة

- مدرسة المجاهدين الابتدائية المشتركة بالخارجة

-مدرسة العبور الابتدائية بالخارجة

-مدرسة الفتح الابتدائية المشتركة بالداخلة

▪️ المرحلة الإعدادية:

- مدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة بالخارجة.

- مدرسة الشهيدة دعاء عاطف الإعدادية بالخارجة.

-مدرسة مرزوق الإعدادية ببلاط

- مدرسة القلمون الإعدادية بالداخلة

- مدرسة موط الرسمية الإعدادية لغات بالداخلة بالوادي الجديد.

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