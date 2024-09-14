السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

مليون جنيه خسائر في حريق مصنع بلاستيك بـ أكتوبر

حريق مصنع بلاستيك
حريق مصنع بلاستيك

 نجحت قوات  الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق شب بيه النيران صباح اليوم السبت، في مخزن مواد بلاستيكية بأحد العقارات المتواجدة بشارع عبد اللطيف شعبان المتفرع من ترعة القبة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل أحد العقارات، بمنطقة حدائق القبة. 

وكشف مصدر أمني أن الحريق سببه وقوع ماس كهربائي حدث في التكييف المركزي داخل المصنع، وأكد المصدر أنه بالفحص تبين التهام جميع البضاعة الموجودة بالمصنع والتي قدرت بحوالي مليون جنيه. 

بينما لم تقع خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم، وجار استكمال رجال المطافئ إجراء عمليات التبريد بمكان الحادث لمعاينة فريق المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق. 

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الحماية المدنية مخزن مواد بلاستيكية حدائق القبة

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