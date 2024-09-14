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يستخدمون الحبر الأحمر.. رعب يسيطر على أهالى قرية بالغربية من السحر بالمقابر (صور)

هجر وفراق وطلاق..
"هجر وفراق وطلاق".. الصدفة تقود أهالي "إخناواى" بالغربية

  شهدت قرية إخناواى إحدى قرى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واقعة متكررة ودائما ما نراها في الريف المصري وهي عثور أحد الأهالي على أعمال سحر وشعوذة داخل المقابر أثناء قيامه بزيارة قبر والده.

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 أهالي القرية المذكورة يعتادوا يوميا زيارة مقابر أسرهم والجلوس أمامها لقراءة ما يحلو لهم من القرآن والدعاء لموتاهم، وأثناء قيامهم بالتنظيف بأحد الشوارع تلاحظ له وجودهم شنطة بلاستيك كامله بها ورق مدون عليهما بعض من الأسماء مكتوبة بالحبر الأحمر وبطريقة غريبة وعدة أعمال سفلية أخرى.


 

 

 وأضاف أن أعمال السحر التي عثر عليها تبين أنها ليست لشخص واحد فقط كما أوضح ذلك أحد المشايخ المتخصصين في ذلك بل لأسرة بأكملها.

 ومن جانبهم أطلق عدد من أهالي تلك القرية مبادرة لتجمع عدد منهم للمشاركة في حملة لتنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة، وقاموا بنشر منشورات توعية عن خطورة انتشار هذه الظاهرة.

 

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