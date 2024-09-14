محافظ الغربية يستقبل وزير قطاع الأعمال خلال زيارته لشركة غزل المحلة

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، داخل شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك في مستهل ثان زيارة تفقدية من الوزير للشركة بالمحلة الكبرى.

واستهل المهندس محمد شيمي الزيارة بعقد لقاء مع محافظ الغربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ،الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحلة.

تناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشركات التابعة للوزارة ومشروعاتها الواقعة في نطاق محافظة الغربية، ومن بينها مشروع تطوير شركة غزل المحلة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. واستمع الوزير إلى المقترحات والرؤى التي عرضها النواب.

وأكد الوزير الحرص على التواصل الدائم والفعال مع نواب البرلمان وتكامل الجهود بما يسهم في تحقيق الصالح العام.