الأحد 15 سبتمبر 2024
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية حلوان

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا ميخائيل عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في إيبارشية حلوان.

 

الأنبا فلوباتير يناقش ترتيبات الخدمة في إيبارشية أبوقرقاص

 

التقى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذكس،  اجتماع كهنة إيبارشية أبوقرقاص بدير الشهيد مار مينا بمنهري التابع للإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبته مناقشة الأنبا فيلوباتير بعض ترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة في إيبارشية أبو قرقاص.

 

الأنبا أكليمندس يرسم شمامسة للخدمة في كنيسة مارجرجس ألماظة

 

صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرقي مدينة نصر للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة.

وبعد صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا اكليمندس ٢٣ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) وتسعة آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ).

تأتي رسامة الشمامسة الجدد بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة (١٧٤١) التي بدأت أمس الأول.

شارك في الصلوات إلى جانب الآباء كهنة الكنيسة الراهب القمص ميصائيل الأورشليمي، وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.

القديسة ثيئودورة التائبة، خادمة الفلاحين

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديسة ثيئودورة التائبة.

سنة 226 للشهداء ( 510م ) تنيَّحت القديسة ثيئودورة التائبة، والتي وُلِدَت في القرن الخامس الميلادي في عهد الإمبراطور زينون، من أبوين شريفين بالإسكندرية، اتسمت بالجمال البارع مع الحياة التقوية والغنى. تزوجت شابًا غنيًا وتقيًا.

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