المؤبد لـ منجد أشعل النيران في ورشة نجارة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبد الرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب بمعاقبة منجد بالسجن المؤبد لاتهامه بإشعال النيران في ورشة نجارة لوجود خلافات مالية مع مالك الورشة.

تعود أحداث القضية رقم 2373 لسنة 2024 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2519 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 15 أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغا يفيد بقيام "محمود.م. ب" 27 عاما، منجد بإشعال النيران في ورشة نجارة خاصة بالمجني عليه "إسماعيل. إ.أ" 41 عاما، نجار، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم تهمة إشعال النيران عمدا بالمحل الخاص بالمجني عليه، وذلك بأن سكب مادة معجلة للاشتعال من أسفل الباب الخاص بالمحل وأضرم فيها النيران فنشب الحريق محدثا التلفيات المبينة وصفا بتقرير الأدلة الجنائية، وأتلف عمدا الأموال المنقولة المبينة وصفا وقيمة خاصة بالمجني عليه، وذلك على إثر خلافات مالية بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.