السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

ضعف المياه عن بعض مراكز بني سويف لهذا السبب

شركة مياه بني سويف
شركة مياه بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ بني سويف، أنه نظرًا للقيام بأعمال صيانة بمحطة مياه معصرة نعسان القديمة، مما يترتب عليه ضعف المياه عن مركز ومدينة إهناسيا وقريتي المعصرة وقاي، بجانب مطار دنديل وقرية الحمام بمركز ناصر، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح غد الأحد 15 سبتمبر وحتى الساعة 6 مساء الاثنين 16 من نفس الشهر.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال الصيانة الدورية لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

نائب رئيس مياه بني سويف يتفقد سير العمل بالمحطات

وفي سياق آخر تابع نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية بالشركة، سير العمل وتشغيل المحطات بكامل طاقتها ومراجعة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بفرع الشركة بشرق النيل والوقوف علي تمام الحالة الفنية من خلال زيارة ميدانية، تأكيدا على التزام الشركة وحرصها الدائم باستمرار تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

وذلك ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، وسعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بضرورة المتابعة الدورية لسير العمل وانتظامه بمواقع العمل المختلفة التابعة للشركة على مستوى المحافظة، في إطار السعي المستمر لتطوير وتحسين الأداء الخدمي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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