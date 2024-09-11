رونالدو يهاجم تين هاج مجددا: مانشستر يونايتد بحاجة لإعادة بناء شامل

شن أسطورة كرة القدم البرتغالية وقائد فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو هجوما حادا وجديدا على الهولندي إريك تين هاج مدربه السابق في مانشستر يونايتد، مؤكدا أن فريق الشياطين الحمر بحاجة إلى إعادة بناء شاملة لا تستثني أي شيء بمن في ذلك الجهاز الفني.

رونالدو يجدد انتقاده تين هاج

وجدد النجم البرتغالي، الذي تصدر واجهة الصحف العالمية الأسبوع الماضي، بعد وصوله للهدف 900 في مسيرته الكروية كأكثر من سجل أهدافا في تاريخ الساحرة المستديرة، انتقاداته اللاذعة لتين هاج، وأشار إلى أن المان يونايتد يحتاج حاليا إلى "إعادة بناء فريق كبير من النقطة الصفر" في إشارة واضحة إلى أن رحيل تين هاج عن ملعب أولد ترافورد بات أمرا ضروريا من أجل إصلاح الأوضاع في النادي.

وفي مقابلة مع زميله السابق، ريو فرديناند، قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا سابقا، على قناة "فايف" (FIVE) في موقع يوتيوب، قال رونالدو: "تين هاج قال كلاما يفتقر إلى الطموح والرغبة في التميز والنجاح، لا يمكنه أن يقول إنه لن يقاتل للفوز بالألقاب، هذا كلام يحط من الطموحات".

وأضاف معشوق جماهير مانشستر يونايتد سابقا، مخاطبا تين هاغ: "عليك أن تفكر جيدا قبل الإفصاح بتلك التصريحات أمام وسائل الإعلام، ربما تقول في نفسك: حسنًا، نحن لا نملك الإمكانيات للتتويج بالألقاب، ولكن عليك أن تحاول وتمضي إلى الأمام".

مانشستر يونايتد يحتاج للتغيير

وقال رونالدو في الحوار ذاته مع ريو فرديناند: "مانشستر يونايتد يحتاج إلى الوقت للعودة إلى الواجهة أوروبيا وعالميا، لأنه لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم، لكنه بحاجة إلى التغيير، على ملاكه أن يفهموا أن التغيير هو الطريقة الوحيدة لإعادة البناء على أسس صحيحة".

وأضاف:"عليهم البدء في التغيير، انطلاقا من هيكل النادي، الرئيس، الجهاز الفني والبنية التحتية وكل شيء، ملاك النادي يستثمرون في ملعب التدريب، أنا سعيد لأن الأمور تتغير هناك ولكن لا بدّ أن تشمل كل شيء".

وشهدت علاقة رونالدو مع إريك تين هاغ الكثير من الخلافات في موسم 2022 ـ 2023، وانتهت بخروج النجم البرتغالي من النادي بسبب تصريحات نارية هاجم فيها مدربه في نوفمبر 2022.

وغادر رونالدو مانشستر يونايتد آخر مرة في أواخر ديسمبر 2022 وبعد أيام قليلة انتقل إلى النصر السعودي في أول تجربة خارج أوروبا.

وسجل رونالدو، 145 هدفًا في 326 مباراة خلال فترتين مع مانشستر يونايتد، كما قاده للعديد من الألقاب في فترته الأولى أبرزها دوري أبطال أوروبا 2008.