الخميس 12 سبتمبر 2024
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رياضة

بعد مطالبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد، تين هاج يرد على تصريحات رونالدو

رونالدو وتين هاج،
رونالدو وتين هاج، فيتو

علق الهولندي إريك تين هاج مدرب فريق مانشستر يونايتد، على انتقادات كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، والتي ألمح خلالها إلى افتقار مدرب الشياطين الحمر، إلى الطموح.

ورحل رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد في نوفمبر 2023، بعد فسخ عقده مع النادي الإنجليزي، بسبب التصريحات القوية التي هاجم فيها الإدارة والمدرب الهولندي.

رونالدو ينتقد تين هاج مجددا

وانتقد رونالدو، تصريح تين هاج، الذي قال في وقت سابق "لا يمكننا الفوز بالبريميرليج ودوري الأبطال".

وأكد الدون البرتغالي، أنه لا ينبغي لمدرب مانشستر يونايتد، قول مثل هذا التصريح.

رد تين هاج على كريستيانو رونالدو

لكن تين هاج باغت الجميع في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بنسب مقولته للدولي البرتغالي، حيث أوضح "لقد قال إن اليونايتد لن يظفر بالدوري الإنجليزي".

وعندما حاول الصحفي، مراجعته بنفي ذلك، رد تين هاج "لقد قال ذلك، إذا قرأت التصريحات جيدا".

وشدد تين هاج "رونالدو قال ذلك، لا بأس فهو بعيد الآن ويتواجد في السعودية".

وأضاف "رونالدو بعيد عن مانشستر، ولكن في الوقت ذاته، يمكن لأي شخص أن يدلي برأيه، وهذه ليست مشكلة بالنسبة لي".

وعاش رونالدو، فترة صعبة مع تين هاج خلال النصف الأول من موسم 2022-2023، حيث تم استبعاده وتهميشه من المباريات، قبل أن ينفجر "الدون" ليتم فسخ عقده بنهاية المطاف.

يذكر أن رونالدو حث تين هاج، على ضرورة محاولة الفوز بالبريميرليج ودوري الأبطال، قائلا "يمكنك الاعتراف بأنه ليس لديك المقومات لذلك، لكن قل سأحاول، وعليك أن تحاول".

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