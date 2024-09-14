موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإسباني، يستعد فريق ريال مدريد لاستئناف مبارياته مساء اليوم في بطولة الدوري الإسباني، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الخاص بشهر سبتمبر الجاري.

ويحل ريال مدريد ضيفا على نظيره ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب "ريالي آرينا".

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة في الوقت الحالي.

في حين أن ريال سوسيداد لديه 4 نقاط، حيث يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإسباني.