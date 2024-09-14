تسيير الحركة المرورية أعلى الطريق السياحي وإصابة 11 شخصا في اتجاه المنيب
تواصل الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية أعلى الطريق السياحي في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه المنيب، بعد ما تسبب وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص إلى ازدحام الطريق وإصابة 11 شخصًا تم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج من قبل الأجهزة الأمنية التي انتقلت لمكان الحادث.
وجاري رفع حطام السيارة من قبل أوناش رجال المرور.
وتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث.
إصابة 11 شخصا في حادث مروري باتجاه المنيب
وانتقلتِ الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق المشار إليه، اختلَّت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 11 شخصًا، وتحرر محضر بالواقعة وجاري إحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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