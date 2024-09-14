السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تسيير الحركة المرورية أعلى الطريق السياحي وإصابة 11 شخصا في اتجاه المنيب

تسيير الحركة المرورية
تسيير الحركة المرورية بالطريق السياحي في الجيزة، فيتو

تواصل الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية أعلى الطريق السياحي في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه المنيب، بعد ما تسبب وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص إلى ازدحام الطريق وإصابة 11 شخصًا تم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج من قبل الأجهزة الأمنية التي انتقلت لمكان الحادث.

 وجاري رفع حطام السيارة من قبل أوناش رجال المرور.

 

وتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث.

إصابة 11 شخصا في حادث مروري باتجاه المنيب

وانتقلتِ الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق المشار إليه، اختلَّت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 11 شخصًا، وتحرر محضر بالواقعة وجاري إحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بـ 6 أكتوبر

مصرع شخص في سقوط أسانسير بأبو النمرس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحركة المرورية انقلاب سيارة ميكروباص رجال المرور مدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بـ 6 أكتوبر

انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي وإنقاذ صاحبها ونجله بأعجوبة بحدائق أكتوبر (فيديو)

ضبط سائق قتل قائد سيارة ملاكي بسبب أولوية المرور بطريق العياط

ضبط 1168 مخالفة تجاوز سرعات بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

قبل عودتها من جديد، حكاية 4 قرارات لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية