مصرع شخص في سقوط أسانسير بأبو النمرس

لقى شخص مصرعه صباح اليوم السبت، عقب سقوط مصعد به بدائرة قسم شرطة شبرا منت التابعة لمحافظة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوفاة طالب في منطقة شبرامنت، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة طالب جامعي يدعى محمود، يبلغ من العمر 21 عامًا، أثناء استقلاله “أسانسير” بأحد العقارات، حيث تعطل به المصعد ليسقط به، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.