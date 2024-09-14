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ثقافة وفنون

"فقر التنمية فى إفريقيا" أبرزها، قائمة بأحدث الإصدارات المترجمة للعربية

جانب من الإصدارات،فيتو
جانب من الإصدارات،فيتو

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي،  إصدارات جديدة  في مختلف مجالات وفروع المعرفة  التي تشتمل على الأنثروبولوجيا وعلمي الاجتماع والنفس والفلسفة، إضافةً لعدة إصدارات علمية. 

وفيما يلي نستعرض العناوين:

إصدارات جديدة بتوقيع القومي للترجمة

صدر عن القومي للترجمة كل من: “التقييم النفسي المعرفي للأشخاص الصم المكفوفين ولاديا” لــ فليمنج آسكـ لارسن وساسكيا دامن- ويأتي  بترجمة أحمد مرسي، “الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية فى أفريقيا” لــ مارك لانجان بترجمة على الغفاري، وأيضا صدرت الترجمة العربية لكتاب"آفاق مغايرة عن المحيط الهندي فى عصر الإمبريالية العالمية " لــ سوجاتا بوز- وتولت أعمال ترجمته للعربية أماني فايز.

 

كما صدرت الطبعة العربية الأولي عن المركز القومي للترجمة لكل من "علم النفس العصبي الإجتماعي “ لــ راسيل شوت ولاري سيدمان وماتشيري كيشافان- وقام بترجمته للعربية فؤاد أبو المكارم وأحمد مرسي، وصدر ترجمة كتاب” الإنسان مستشرف المستقبل" لــ مارتن سيلجمان وبيتر رايلتون وروي بوميستر وشاندرا سريبادا- بترجمة أيمن عامر، كتاب “الأسطورة البدوية فى كتابات رحالة القرنين الــ18 و19” لــ سارجا موسي بترجمة منى زهير الشايب.

كما صدرت الترجمة العربية الأولى للمجلد الأول من كتاب “الفولكلور المصري: يوميات عالم ألماني فى الريف المصري” لــ هانز فينكلر، وقام بترجمته وتقديمه محمد الجوهري.

 

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المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي كرمة سامي

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