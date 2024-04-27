السبت 27 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

خصم 40% على إصدارات القومي للترجمة ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء

المركز القومي للترجمة،
المركز القومي للترجمة، فيتو

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، خصم ٤٠٪؜ على جميع إصداراته بمنفذ البيع خلال الفترة من الأحد الموافق 28 أبريل الجاري وحتى الأربعاء الموافق ١ مايو المقبل.

إصدارات المركز القومي للترجمة

ومن أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة المتاحة بمنفذ البيع: (لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم) من ترجمة محمد مدين وأسامة رسلان،(الأدب والعلم:التأثير والتفاعل الاجتماعي)،من ترجمة شرقاوي حافظ وإبراهيم عبد التواب حمزة،(من نحن وكيف وصلنا إلى هنا:الحمض النووي القديم والعلم الجديد لماضي البشرية) من ترجمة طارق فراج،(عوالم إليسون بليكس المفقودة) من ترجمة مصطفى سالم،(الفولكلور المصري:يوميات عالم ألماني في الريف المصري)من ترجمة محمد الجوهري.

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بالإضافة إلى كل من (إسلام الشارع:الدين في الأدب العربي الحديث) من ترجمة هاجر بن إدريس،(الذاكرة الاجتماعية) من ترجمة هدى زكريا،(حول العدالة على كوكبنا) من ترجمة كرم عباس،(قرن الدماء: ١٩١٤-٢٠١٤ الحروب العشرون التي غيرت العالم) من ترجمة إقبال خليفة،(مقدمة في نظرية المعرفة) من ترجمة محمد باشا،(بورتريهات البطالمة) من ترجمة جلال رفاعي.

وكذلك (عصر البراءة:الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الاولى والثانية) من ترجمة محمد العجمي،(مصر في العقد الاخير المديد عن القرن التاسع عشر) من ترجمة سارة عناني و(الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في افريقيا) من ترجمة علي الغفاري.

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ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصدارات المركز القومي للترجمة المركز القومي للترجمة القومي للترجمة عيد تحرير سيناء

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